Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников рассказал, какие условия Олимпиады для него неприемлемы

Климент Колесников рассказал, какие условия Олимпиады для него неприемлемы
Аудио-версия:
Комментарии

Мировой рекордсмен на дистанции 50 м на спине, российский пловец Климент Колесников заявил, что условия, которые выставил МОК для участия россиян на Олимпийских играх, неприемлемы для него.

«Начиная с того, что мы туда едем как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют – и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК», — приводит слова Колесникова Metaratings.ru.

Напомним, российские пловцы отказались от выступления на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет заявил, что допустит до соревнований только 55 спортсменов из России, но они будут выступать под нейтральным флагом, без гимна и любой другой национальной символики. Вчера, 15 июня, МОК опубликовал первый список из 14 российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде.

Материалы по теме
Французский пловец: на политическом уровне ОИ в Париже стали чем-то вроде реалити-шоу
Австралийская пловчиха установила мировой рекорд на 200-метровке свободным стилем
МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android