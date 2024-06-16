Климент Колесников рассказал, какие условия Олимпиады для него неприемлемы

Мировой рекордсмен на дистанции 50 м на спине, российский пловец Климент Колесников заявил, что условия, которые выставил МОК для участия россиян на Олимпийских играх, неприемлемы для него.

«Начиная с того, что мы туда едем как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют – и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК», — приводит слова Колесникова Metaratings.ru.

Напомним, российские пловцы отказались от выступления на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет заявил, что допустит до соревнований только 55 спортсменов из России, но они будут выступать под нейтральным флагом, без гимна и любой другой национальной символики. Вчера, 15 июня, МОК опубликовал первый список из 14 российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде.