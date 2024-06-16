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Климент Колесников рассказал, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже

Климент Колесников рассказал, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже
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Российский пловец, мировой рекордсмен Климент Колесников рассказал, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже.

«Буду смотреть плавание, в основном те дистанции, которые меня интересуют: спину, короткий спринт в кроле, некоторые дистанции из дельфина, комплекса, где будут стартовать ребята, которые мне интересны и которых я лично знаю. Из других видов спорта, наверное, баскетбол – потому что американцы собирают не какой-то второсортный состав, а приглашают звёзд НБА. На этом всё.

Напомним, что задолго до Олимпиады Колесников заявил, что не будет участвовать в нейтральном статусе, позже глава Всероссийской федерации плавания заявил, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх на тех условиях, которые выдвигает МОК.

Сам Колесников ранее объяснял, почему его не устраивает участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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