Игрок НФЛ Льюис сбежал от проституток, не заплатив им. Видео побега стало вирусным

Игрок клуба НФЛ «Филадельфия Иглз» Террелл Льюис сбежал от проституток, не заплатив им за интимные услуги. Видео с места событий попало в Сеть и набрало более 12 млн просмотров.

Одна из девушек побежала за ним по всему отелю, а видео с «погоней» выложила в Сеть, тегнув аккаунты лиги, тренеров и коллег Льюиса по команде с требованием заставить его платить деньги. После этого видео стало популярным, а болельщики «Филадельфии Иглз» в комментариях просят взять девушку в состав команды, поскольку её скорость бега на видео не уступает скорости Льюиса на поле.

Напомним, команда НФЛ «Филадельфия Иглз» базируется в городе Филадельфия, штат Пенсильвания (США). В этом сезоне команда встретилась с «Канзас-Сити Чифс» в финале Супербоула-2023, по итогам которого уступила и стала второй.