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Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Играх БРИКС — 2024

Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Играх БРИКС — 2024
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Российский дискобол Алексей Худяков стал победителем легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянин метнул снаряд на 62,08 метра.

Второе место занял ещё один представитель России Александр Добренький с результатом 58,62 метра. Бронзовую медаль завоевал Владислав Пучко из Беларуси — 55,73.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.

Метание диска.

  1. Алексей Худяков (Россия) —  62,08 метра.
  2. Александр Добренький  (Россия) — 58,62.
  3. Владислав Пучко (Беларусь) — 55,73.
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