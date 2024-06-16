Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Играх БРИКС — 2024

Российский дискобол Алексей Худяков стал победителем легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянин метнул снаряд на 62,08 метра.
Второе место занял ещё один представитель России Александр Добренький с результатом 58,62 метра. Бронзовую медаль завоевал Владислав Пучко из Беларуси — 55,73.
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.
Метание диска.
- Алексей Худяков (Россия) — 62,08 метра.
- Александр Добренький (Россия) — 58,62.
- Владислав Пучко (Беларусь) — 55,73.