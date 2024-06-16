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Светлана Аплачкина стала победительницей Игр БРИКС в беге на 1500 метров

Чемпионка России по лёгкой атлетике бегунья Светлана Аплачкина стала победительницей легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянка пробежала дистанцию 1500 метров за 4.12,06.

Второе место заняла представительница России Яна Перепелица с результатом 4.13,00. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка — Юлия Попова — 4.13.91.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.

Бег на 1500 метров.

1. Светлана Аплачкина (Россия) — 4.12,06.

2. Яна Перепелица (Россия) — 4.13,91.

3. Юлия Попова (Россия) — 4.13,91.