Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС
Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС.
- В смешанном парном разряде победу одержали Глеб Степаков и Алина Давлетова.
- В женском одиночном разряде сильнее всех оказалась Евгения Косецкая.
- В женском парном разряде золотую медаль также выиграла Евгения Косецкая вместе с Алиной Давлетовой.
- В мужском одиночном разряде победу одержал Сергей Серант.
- В мужском парном разряде сильнее всех оказались Артур Печенкин и Глеб Степаков.
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
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