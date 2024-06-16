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Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС

Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС
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Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС.

  • В смешанном парном разряде победу одержали Глеб Степаков и Алина Давлетова.
  • В женском одиночном разряде сильнее всех оказалась Евгения Косецкая.
  • В женском парном разряде золотую медаль также выиграла Евгения Косецкая вместе с Алиной Давлетовой.
  • В мужском одиночном разряде победу одержал Сергей Серант.
  • В мужском парном разряде сильнее всех оказались Артур Печенкин и Глеб Степаков.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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