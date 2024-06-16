Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС

Россияне завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по бадминтону на Играх БРИКС.

В смешанном парном разряде победу одержали Глеб Степаков и Алина Давлетова .

и . В женском одиночном разряде сильнее всех оказалась Евгения Косецкая .

. В женском парном разряде золотую медаль также выиграла Евгения Косецкая вместе с Алиной Давлетовой .

вместе с . В мужском одиночном разряде победу одержал Сергей Серант .

. В мужском парном разряде сильнее всех оказались Артур Печенкин и Глеб Степаков.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.