Наталья Комбарова стала победительницей Игр БРИКС в беге на 200 метров

Бегунья Наталья Комбарова стала победительницей легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянка пробежала дистанцию 200 метров за 23,10.

Второе место заняла представительница России Виктория Максимова с результатом 23,29. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка — Вера Филатова— 23,55.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.

Бег на 200 метров.

1. Наталья Комбарова (Россия) — 23,10.

2. Виктория Максимова (Россия) — 23,29.

3. Вера Филатова (Россия) — 23,55.