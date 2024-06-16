Наталья Комбарова стала победительницей Игр БРИКС в беге на 200 метров

Бегунья Наталья Комбарова стала победительницей легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянка пробежала дистанцию 200 метров за 23,10.
Второе место заняла представительница России Виктория Максимова с результатом 23,29. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка — Вера Филатова— 23,55.
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.
Бег на 200 метров.
1. Наталья Комбарова (Россия) — 23,10.
2. Виктория Максимова (Россия) — 23,29.
3. Вера Филатова (Россия) — 23,55.