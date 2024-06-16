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Наталья Комбарова стала победительницей Игр БРИКС в беге на 200 метров

Наталья Комбарова стала победительницей Игр БРИКС в беге на 200 метров
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Бегунья Наталья Комбарова стала победительницей легкоатлетических соревнований в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянка пробежала дистанцию 200 метров за 23,10.

Второе место заняла представительница России Виктория Максимова с результатом 23,29. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка — Вера Филатова— 23,55.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.

Бег на 200 метров.

1. Наталья Комбарова (Россия) — 23,10.
2. Виктория Максимова (Россия) — 23,29.
3. Вера Филатова (Россия) — 23,55.

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