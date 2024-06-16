Каноисты Коровашков и Штыль завоевали второе золото чемпионата Европы

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали второе золото чемпионата Европы, который проходит в городе Сегед (Венгрия).

Спортсмены выступали в зачёте каноэ-двоек на дистанции 500 метров и финишировали с результатом 1.42,228. На второй строчке расположились польские спортсмены Виктор Глазунов и Арсен Сливински (+0,176 секунды). Третьими стали Габриэле Касадеи и Карло Таккини из Италии (+0,356 секунды).

Отметим, что вчера, 15 июня, спортсмены выиграли своё первое золото на ЧЕ-2024 в зачёте каноэ-двоек на дистанции 200 метров.

Напомним, Алексей Коровашков является пятикратным чемпионом мира, бронзовым призёром Игр-2012 в гребле на каноэ. Ранее спортсмен был дисквалифицирован за применение допинга, из-за чего не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали. К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ без объяснения причин.

Иван Штыль является серебряным призёром ОИ-2012, 17-кратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы.