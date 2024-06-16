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Макаренко выиграл забег на 110 метров с барьерами на Играх БРИКС, Шубенков — второй

Лёгкоатлет Артём Макаренко стал победителем забега на 110 метров с барьерами в рамках Игр стран БРИКС — 2024. Россиянин пробежал дистанцию за 13,55.

Второе место занял другой представитель России, чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков, с результатом 13,70. Бронзовую медаль завоевал китайский спортсмен Чжан Цзыцзюнь — 13,79.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, мужчины.

Забег на 110 метров с барьерами.

1. Артём Макаренко (Россия) — 13,55.

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,80.

3. Чжан Цзыцзюнь (Россия) — 13,79.