«Проблема очень серьёзная». Непомнящий — о читерах в шахматах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, почему в своих социальных сетях он активно говорит о мошенниках в шахматах.

«Мне кажется, что Владимир Борисович [Крамник] в какой-то момент упустил шанс произвести первое впечатление. Второго шанса, как известно, не бывает. Он как-то не очень удачно начал, и мне кажется, что проблема действительно очень серьёзная, но говорить о ней надо, может быть, в чуть более дружелюбном тоне», — приводит слова Непомнящего «Шахматы +».

Ранее 14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что больше не будет играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за большого количества читеров. Вскоре онлайн-платформа закрыла от пользователей блог Крамника.