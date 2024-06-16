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Ян Непомнящий высказался о матче между Крамником и Жоспемом

Ян Непомнящий высказался о матче между Крамником и Жоспемом
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о матче между мексиканским гроссмейстером Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем, и экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником.

«Единственное, что для меня показал матч, — Крамник не особо в форме, всё-таки возраст даёт о себе знать…Я бы не пытался из этого матча, да и вообще из матча с Крамником, делать какую-то лакмусовую бумажку, которая будет проверять, хорошо человек играет или нет», — приводит слова Непомнящего «Шахматы +».

Ранее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился при условии тотального контроля за участниками. Поединок завершился победой Жоспема.

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