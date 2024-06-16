Рори Макилрой уверен, что у него отличный шанс победить на Открытом чемпионате США

Один из самых титулованных и популярных действующих гольфистов мира североирландец Рори Макилрой, который сейчас участвует в Открытом чемпионате США, считает, что у него «отличный шанс» выйти в финальный раунд соревнований, несмотря на то что он на три удара отстаёт от нынешнего лидера, американца Брайсона Дешамбо.

«Я должен сосредоточиться на каждом ударе. Последние несколько лунок даются мне очень тяжело. Но таким и должно быть соревнование уровня Открытого чемпионата США. Здорово быть в центре внимания. Я чувствую, что у меня есть отличный шанс показать в своей игре завтра всё, что я умею.

Как я уже говорил ранее, в течение последних нескольких лет я начал стремиться к новому стилю игры в гольф, и это причина, по которой мои выступления на Открытом чемпионате США значительно улучшились за последние пять лет», — приводит слова Макилроя Sky Sports.