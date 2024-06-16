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Гольфист Дешамбо: мне надо играть в «скучный гольф», чтобы победить на чемпионате США

Гольфист Дешамбо: мне надо играть в «скучный гольф», чтобы победить на чемпионате США
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Американский гольфист Брайсон Дешамбо считает, что ему надо играть в «скучный гольф», чтобы победить на Открытом чемпионате США. Напомним, перед финальной игрой Дешамбо имеет преимущество в три удара над Макилроем, Патриком Кантлеем и Матье Павоном.

«Поддержка зрителей была фантастической. Я не могу выразить им достаточной благодарности — я лишь продолжу наслаждаться этой атмосферой.

Сегодня я выложился на максимум. Было сложно нанести пару ударов из-за лёгкой травмы, но ничего страшного не произошло. Завтра надо быть более прагматичным. Речь пойдёт о фарватерах и гринах. Возможно, мне нужно пытаться играть в скучный гольф, чтобы победить», — приводит слова Дешамбо Sky Sports.

Напомним, 30-летний гольфист Дешамбо уже выигрывал Открытый чемпионат США в 2020 году. Тогда турнир проходил без зрителей. Сейчас, по словам спортсмена, он хочет повторить успех четырёхлетней давности и снова одержать победу при родных трибунах.

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