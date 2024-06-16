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Шубенков высоко оценил организацию Игр БРИКС

Шубенков высоко оценил организацию Игр БРИКС
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков оценил организацию Игр БРИКС.

«Мне не понравились здесь только моё второе место и результат 13,70 секунды, а в остальном соревнования, конечно, отличные. По организации просто пушка. Я понимаю, что масштабы несколько скромнее, чем в Париже, и это принципиальное отличие, но во всём остальном отличия просто не видны. Принципиальное отличие заключается только в количестве участников и стран», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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