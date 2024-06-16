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По итогам четырёх дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт

По итогам четырёх дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт
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12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, по итогам четырёх дней упорной борьбы Россия заработала 111 золотых медалей и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России, помимо золотых, также 80 серебряных и 48 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 20 золотых, 34 серебряные и 39 бронзовых медалей. У сборной Китая 17 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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