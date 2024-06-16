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«Мы не могли облажаться дома». Футболист МФК «Тюмень» — о завоевании бронзы

«Мы не могли облажаться дома». Футболист МФК «Тюмень» — о завоевании бронзы
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Игроки мини-футбольного клуба «Тюмень» Денис Неведров прокомментировал победу команды в бронзовой серии с «КПРФ» (Москва) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Напомним, сегодня, 16 июня, со счётом 5:2 в основное время тюменская команда поставила точку в противостоянии с «КПРФ».

Пари Суперлига . За 3-е место
16 июня 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
5 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Неведров – 3'     2:0 Герейханов – 4'     3:0 Упалев – 5'     3:1 Орлов – 6'     3:2 Упалев – 8'     4:2 Неведров – 21'     5:2 Неведров – 32'    

«Хорошо, что выиграли. Думаю, мы могли замахнуться и на более высокие места в этом сезоне. Но радостно, что мы закончили эту серию сегодня здесь, в Тюмени. Победила вся команда, так что вся команда — герои.

Как удалось собраться и выйти на заключительные поединки этого сезона? Было тяжело, конечно, но мы играли при своих трибунах. Посмотрите, какой аншлаг. Огромное спасибо болельщикам за весь сезон. Они нас просто бешено поддерживали. Мы не могли облажаться здесь, на своей площадке», — сказал Неведров в интервью «Тюменской арене».

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