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Ян Непомнящий объяснил, почему решил развивать русскоязычный канал про шахматы

Ян Непомнящий объяснил, почему решил развивать русскоязычный канал про шахматы
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Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий объяснил, почему решил активно развивать свой русскоязычный шахматный канал.

«Не хочу показаться ханжой. Понимаю, что есть локальное комьюнити. Это нормально, на всех языках такое есть. Но мне кажется, что в нашем русском шахматном ютубе есть перекос в сторону трэша, развлечения. Очень популярны партии по типу: «Унизил соперника», «Разорвал как тузик грелку». Слишком много кликбейтных названий.

Я бываю по долгу службы на встречах с детьми, и они спрашивают меня, к примеру, про дебют Гроба. Я говорю: «Не нужно играть дебют Гроба. Это, конечно, забавно, но дебют не очень хороший». Так что не стоит недооценивать влияние шахматных видео на аудиторию, особенно на детей. Не то чтобы это замедляет их в развитии шахматном, ни в коем случае. Но если бы было чуть больше разумного, доброго, вечного, было бы лучше», — сказал Непомнящий в видео на своём канале.

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