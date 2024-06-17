Американский бейсболист сломал руку сопернику, бросив мяч со скоростью 157 км/ч

Игрок клуба «Лос‑Анджелес Доджерс» Муки Беттс получил перелом руки во время матча чемпионата Высшей бейсбольной лиги (MLB) с «Канзас‑Сити».

Игрок готовился отразить подачу игрока «Канзаса» Дэна Альтавильи, но мяч после броска, летевший со скоростью около 157 км/ч, попал в левое запястье Беттса. Он тут же схватился за руку и упал на землю.

После игры главный тренер «Доджерс» Дэйв Робертс сообщил, что Беттс получил перелом, но операция ему не понадобится. В клубе надеются, что игрок вернётся в строй в нынешнем сезоне.

Регулярный сезон MLB начался 20 марта и закончится 29 сентября. 31‑летний Беттс является одним из ведущих игроков «Доджерс», он дважды становился чемпионом MLB, имеет в своём активе множество персональных призов лиги.