«С днём рождения, Соньчик!» Глава ОКР Поздняков поздравил свою дочь Софию с 27-летием

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил свою дочь с днём рождения. Сегодня, 17 июня, российской фехтовальщице двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой исполнилось 27 лет.

«С днём рождения, Соньчик!

Желаю тебе продолжать взбираться на новые вершины жизни по своему собственному пути, опираясь, как и сейчас, на поддержку и веру своей семьи и самых близких! Мы очень тобой гордимся, и я абсолютно уверен, что, благодаря своему целеустремлённому характеру, ты добьёшься успехов в любом своём начинании!

Будь очень-очень счастлива и любима каждый день! И, конечно же, береги наше крепкое сибирское здоровье!» — написал глава ОКР в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Станислава Позднякова

Напомним, ранее София Позднякова отказалась от участия в Олимпийских играх — 2024 года в нейтральном статусе.