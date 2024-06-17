18-летний спортсмен погиб за несколько недель до Олимпиады в Париже

18-летний Джексон Джеймс Райс трагически погиб в результате несчастного случая всего за несколько недель до выступления на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Юный спортсмен с британскими корнями должен был стать первым европейцем, который бы представлял государство Тонга на Олимпийских играх. Ранее он получил квоту для участия в новых соревнованиях по кайтбордингу, который является разновидностью парусного спорта.

Райс умер у себя на родине в Тонге, где нырял с лодки, 15 июня. По предварительной информации, спортсмен потерял сознание под водой. Тело Райса было найдено под лодкой, последующие попытки реанимации оказались безуспешными, о чём сообщил его отец Даррен газете Matangi Tonga.

Олимпийский турнир по парусному спорту состоится с 28 июля по 8 августа.