Гандболист ЦСКА Даниил Шишкарёв — MVP сезона-2023/2024

Федерация гандбола России определила лучших игроков OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024. Самым ценным игроком сезона среди мужских команд признан правый крайний ПГК ЦСКА Даниил Шишкарёв.

«В этом сезоне ЦСКА столкнулся со многими трудностями, однако смог завоевать все российские трофеи. Даниил Шишкарёв вёл команду за собой в трудных ситуациях, надёжно действовал на своей позиции в атаке и помогал в обороне. Ему даже пришлось переквалифицироваться на позицию полусреднего, где он сыграл великолепно», — сообщается в телеграм-канале ФГР.

В этом сезоне московский ЦСКА второй год подряд завоевал титул чемпиона страны по гандболу среди мужских команд.

35-летний Шишкарёв — семикратный чемпион России, трёхкратный чемпион Македонии, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара». В составе сборной России играл на чемпионатах мира 2015, 2017, 2019 и 2021 годов, провёл более 140 игр за национальную команду.