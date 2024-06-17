Гандболистка ЦСКА Елена Михайличенко признана самым ценным игроком сезона-2023/2024

Федерация гандбола России (ФГР) определила лучших игроков OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024. Самым ценным игроком сезона среди женских команд признана левый полусредний ЦСКА Елена Михайличенко.

«Гандболистка второй год подряд удостоена награды лучшего игрока сезона. Несмотря на недолгую паузу, которую гандболистка брала в середине сезона, она сумела помочь команде в важнейших матчах и внести большой вклад в завоевание клубных трофеев!» — сообщается в телеграм-канале ФГР.

Напомним, в этом году ЖГК ЦСКА в третий раз стал чемпионом страны.

22-летняя Михайличенко — заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка России, столько же раз становилась обладательницей Кубка России. В составе национальной команды — серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, бронзовая медалистка чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира среди юниорок (2018).