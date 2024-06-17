Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Источник: Елена Исинбаева оплатила задолженность в ФНС в размере около полумиллиона рублей

Источник: Елена Исинбаева оплатила задолженность в ФНС в размере около полумиллиона рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева оплатила налоговую задолженность в размере 465 688 рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, в эту же сумму входил штраф от волгоградского филиала ФНС. Бывшая спортсменка погасила задолженность, чтобы избежать блокировки своих российских счетов. Ранее ФНС России оштрафовала Исинбаеву за неуплату налогов.

В 2013 году российская легкоатлетка открыла благотворительный фонд, который с 2017 по 2020 год получил президентские гранты на общую сумму 39 млн рублей.

Ранее Исинбаева заявила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в ВС России, а звание майора, полученное ею в период выступлений за московский ЦСКА, носит номинальный характер.

Материалы по теме
МОК оправдался за рекламу Олимпийских игр — 2024 с фото Исинбаевой и флагом России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android