Главный тренер МФК «Тюмень» Денис Абышев: бронзовые награды — это шаг вперёд

Главный тренер мини-футбольного клуба «Тюмень» Денис Абышев прокомментировал победу своей команды в серии за третье место в Суперлиге-2023/2024 с «КПРФ».

«Я считаю, что после двух неудачных сезонов, когда мы вылетали на стадии 1/4 финала, сегодня мы устроили праздник для болельщиков, для наших родных. Бронзовые награды — это для молодых игроков шаг вперёд и для клуба в частности. Сейчас мы испытываем положительные эмоции, все довольны, все рады. Поздравляю и благодарю всех, кто в нас верил, поддерживал и переживал», — приводит слова Абышева пресс-служба Суперлиги.

Серия до трёх побед закончилась со счётом 3-1 в пользу тюменской команды. Первая игра в Москве завершилась поражением «Тюмени», но в остальных матчах сибиряки неизменно побеждали.

МФК «Тюмень» в третий раз завоевал бронзовые медали чемпионата России, в 2019 году команда стала победителем Суперлиги, также на счету тюменцев две серебряные награды российского первенства.