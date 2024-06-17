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Главный тренер МФК «Тюмень» Денис Абышев: бронзовые награды — это шаг вперёд

Главный тренер МФК «Тюмень» Денис Абышев: бронзовые награды — это шаг вперёд
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Главный тренер мини-футбольного клуба «Тюмень» Денис Абышев прокомментировал победу своей команды в серии за третье место в Суперлиге-2023/2024 с «КПРФ».

Пари Суперлига . За 3-е место
16 июня 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
5 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Неведров – 3'     2:0 Герейханов – 4'     3:0 Упалев – 5'     3:1 Орлов – 6'     3:2 Упалев – 8'     4:2 Неведров – 21'     5:2 Неведров – 32'    

«Я считаю, что после двух неудачных сезонов, когда мы вылетали на стадии 1/4 финала, сегодня мы устроили праздник для болельщиков, для наших родных. Бронзовые награды — это для молодых игроков шаг вперёд и для клуба в частности. Сейчас мы испытываем положительные эмоции, все довольны, все рады. Поздравляю и благодарю всех, кто в нас верил, поддерживал и переживал», — приводит слова Абышева пресс-служба Суперлиги.

Серия до трёх побед закончилась со счётом 3-1 в пользу тюменской команды. Первая игра в Москве завершилась поражением «Тюмени», но в остальных матчах сибиряки неизменно побеждали.

МФК «Тюмень» в третий раз завоевал бронзовые медали чемпионата России, в 2019 году команда стала победителем Суперлиги, также на счету тюменцев две серебряные награды российского первенства.

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