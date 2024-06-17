В МФК «КПРФ» прокомментировали поражение «Тюмени» в серии за третье место

Главный тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесик Зоидзе прокомментировал победу своей команды в серии с МФК «Тюмень» за третье место в Суперлиге-2023/2024.

«В начале для нас игра складывалась неудачно: то, что соперник создал, ему всё удалось реализовать. У нас был очень серьёзный настрой, мы хотели вернуть серию на свою площадку, ребята горели желанием победить. Мы нашли в себе силы, переломили игру. Начало второго тайма было ключевым, в котором мы, к сожалению, пропустили гол, который очень сильно повлиял на нас психологически. Мы могли вернуться в игру, но сделать это было очень тяжело. Поздравляю «Тюмень» с заслуженной победой, хочу поздравить сибиряков с бронзой. Для наших команд сезон складывался очень непросто. Я считаю, что уровень нашего чемпионата очень высокий, один из показателей — тот факт, что команды, которые в регулярке заняли не самые высокие места, в плей-офф могут всё изменить. Что касается «КПРФ», то мы клуб с амбициями. Сейчас будет анализ, уверен, что руководство примет определённые решения. И с новыми силами мы начнём готовиться к новому сезону», — приводит слова Зоидзе пресс-служба Суперлиги.

Серия до трёх побед закончилась со счётом 3-1 в пользу тюменской команды. Первую игру в Москве выиграли футзалисты «КПРФ» (2:1), но в остальных матчах сибиряки неизменно побеждали (5:4 д.в., 7:1, 5:2).