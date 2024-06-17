«Енисей-СТМ» впервые за 16 лет проиграл новокузнецкому «Металлургу» в ЧР по регби

«Енисей-СТМ» потерпел второе поражение в чемпионате России – 2023/2024 по регби. Красноярская команда в выездном матче 15-го тура PARI Премьер-лиги уступила новокузнецкому «Металлургу» со счётом 5:22.

В первой половине встречи регбисты «Енисея-СТМ» не совершили ни одного результативного действия — 0:14. Второй тайм также остался за новокузнецкой командой. Второй отрезок они выиграли со счётом 8:5. В итоге — первая за 16 лет победа «Металлурга» над «Енисеем-СТМ».

«Енисей-СТМ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 58 очков в 14 матчах и отстаёт на одно очко от лидера казанской «Стрелы». «Металлург» находится на шестой позиции. В активе команды 25 очков после 14 игр.