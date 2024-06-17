МОК завершил проверку нейтрального статуса россиян в пяти видах спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) определился с окончательным списком россиян, получивших нейтральный статус, в пяти видах спорта. Таким образом, по словам МОК, никто из россиян, представителей этих дисциплин, не сможет поехать на ближайшие Игры.

«Процедура рассмотрения в таких видах спорта, как борьба, тяжёлая атлетика и тхэквондо, закрыта, то же самое касается прыжков на батуте и велогонок на шоссе», — приводит слова МОК ТАСС.

Напомним, недавно стало известно о первых 14 российских атлетах, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В него вошли три представителя велоспорта, прыгунья на батуте и 10 борцов.

Летние Игры пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа.