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Непомнящий проведёт матч с победителем шахматного онлайн-турнира в Югре

Непомнящий проведёт матч с победителем шахматного онлайн-турнира в Югре
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведёт матч с победителем онлайн-турнира среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа.

«18 июня состоится онлайн-турнир среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющих спортивную подготовку по шахматам. По итогам турнира с сильнейшим игроком соревнований сыграет гроссмейстер Ян Непомнящий», — сказал представитель Федерации шахмат Югры в интервью ТАСС.

Отметим, турнир пройдёт по швейцарской системе в семь туров с контролем времени «три минуты плюс две секунды». Напомним, 7 июня в рамках одного из этапов Кубка России на турнире «Мемориал имени Нежметдинова» в Казани гроссмейстер Непомнящий сразился с юными шахматистами. Двое из них смогли сыграть с Непомнящим вничью.

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