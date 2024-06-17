Далалоян рассказал, где ищет мотивацию в условиях отстранения российских гимнастов

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, где ищет мотивацию в ситуации, когда гимнастам запрещено выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Париже.

«Для меня мотивация сейчас заключается прежде всего в том, чтобы подавать пример. Чтобы не падал уровень внутри команды, чтобы те, кто только приходит в наш вид спорта, смотрели на нас и хотели заниматься гимнастикой. Для тех же молодых спортсменов мы совершенно реальный ориентир. За нами тянутся, нас хотят обыграть.

Плюс — приятно чувствовать себя конкурентоспособным. Всё-таки моя основная цель после Игр в Токио заключалась в том, чтобы не растерять позиции на протяжении следующего олимпийского цикла. Даже когда нас отстранили, я понимал, что совсем уж долго это продолжаться не может. Всё равно будут какие-то соревнования», — приводит слова Далалояна «RT на русском».

Напомним, сейчас гимнаст принимает участие в Играх БРИКС, которые до 23 июня проходят в Казани. Он уже завоевал серебро многоборья, а также стал четвёртым в вольных упражнениях.