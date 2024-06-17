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Стали известны время и место проведения чемпионата мира — 2024 по рапиду и блицу

Стали известны время и место проведения чемпионата мира — 2024 по рапиду и блицу
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Стали известны дата и место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу. Соревнование состоится в декабре 2024 года в Нью-Йорке (США) и будет идти пять дней. Официальное объявление о мероприятии было сделано на церемонии закрытия чемпионата мира по корпоративным шахматам, который проходил в этом же американском городе с 15 по 17 июня.

В декабрьском мероприятии примут участие лучшие шахматисты со всего мира, в том числе 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, ведущие гроссмейстеры США Хикару Накамура и Фабиано Каруана, а также чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь.

«ФИДЕ давно мечтала провести такое шахматное зрелище в Нью-Йорке. Этот чемпионат станет не только спортивным мероприятием высочайшего уровня, но и большим праздником разума, искусства, блеска и прославления красоты шахмат», — приводит слова Эмиля Сутовски, генерального директора ФИДЕ, официальный сайт организации.

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