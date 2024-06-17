Красильников рассказал о страшной аварии, в которую попал в 16 лет

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников рассказал о страшной аварии, в которую он попал в возрасте 16 лет. По его словам, она могла обернуться большой трагедией и в том числе лишить его возможности продолжать заниматься спортом.

«Перед аварией мне нужно было ехать выступать на взрослом чемпионате Европы. Мы катались с ребятами по серпантину. Дрифтили на копеечке, которую ранее купили с ними же. На лысой резине из стороны в сторону. Вообще песня. Во время той поездки пошёл лёгкий дождик и я заметил из-за поворота кусок света. Повернул направо, потом налево и коснулся обочины. Машина была уже неуправляема. И мы полетели на скорости в обрыв. Там было метров пять. Мы столкнулись с большим деревом.

Меня вытаскивали со стороны, где лобовое стекло. Знакомые приехали, отвезли в больницу. Мама, конечно, была в шоке. Был весь в переломах, контузия левого лёгкого, разбитая голова. Помню, как просил врачей меня усыпить, чтобы не чувствовать боль. Я проснулся после этого, меня отключили от вентиляционной трубки. Я был весь в железках. Та история дала мне мозги. Врагу бы даже не пожелал ту боль, которую я пережил. Зато теперь в больницу ходить не страшно (смеётся)", — сказал Красильников в интервью на YouTube-канале «Лица волейбола».