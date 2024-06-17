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Красильников заявил о необходимости развивать пляжный волейбол в России в условиях бана

Красильников заявил о необходимости развивать пляжный волейбол в России в условиях бана
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Российский «пляжник» Вячеслав Красильников заявил о необходимости развивать пляжный волейбол в России в условиях бана.

«Нам нужны классные блокирующие. Пока у нас есть сильнейший в стране — Олег Стояновский. Есть хороший защитник Илья Лешуков. Но пока доминирует Олег. И физически, и технически, он сейчас на пике.

Поэтому нам надо где-то искать новые кадры. Нужно, чтобы они смотрели на Стояновского в его лучших кондициях. Защитники смотрели на меня, на Илью и тоже стремились к такому уровню. Сейчас мы закрыты и самое время развивать наш вид спорта, передавать опыт. Пока есть здоровье, надо делиться с молодёжью. Все мы не вечные, и я это прекрасно понимаю», — сказал Красильников в интервью на YouTube-канале «Лица волейбола».

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