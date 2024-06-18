Министр спорта Татарстана: другие страны будут равняться на организацию Игр БРИКС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в Казани удалось провести одни из лучших по уровню организации Игр БРИКС, что может стать примером для других стран.

«Ещё не прошёл и год, как мы приняли решение проводить Игры БРИКС в таком масштабе. Ни одна страна их так не организовывала. Мы задали весьма серьёзный тон. Бразильцы сказали, что не знают, как повторить это.

Это был вызов, многие вещи мы делали впервые, потому что не было чёткого понятного регламента проведения Игр. Но это будет пример тем, кто будет организовывать следующие Игры. Мы видим хороший отклик. Спортсмены отмечают уровень и качество объектов, их не обманешь», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.