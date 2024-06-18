Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Тур де Франс» — 2026 стартует в Барселоне

«Тур де Франс» — 2026 стартует в Барселоне
Комментарии

Гонка «Тур де Франс» — 2026 начнётся в Барселоне (Испания). Об этом сообщают организаторы велогонки.

«Мы делаем великое объявление, это великий день для Барселоны, для спорта и велоспорта, и я уверен, что для всех жителей города в целом. Я с гордостью сообщаю прекрасную новость: Барселона примет грандиозный старт «Тур де Франс» в 2026 году», — приводит слова мэра Барселоны Жауме Колбони Relevo.

Сообщается, что «Тур де Франс» — 2026 стартует в Барселоне 4 июля. Кроме того, на каталонской земле пройдут ещё два этапа — 5 и 6 июля.

Барселона уже принимала два этапа «Тур де Франс» в 2009 году. Это был последний раз, когда каталонская столица была связана с «Туром»: конец шестого этапа между Жироной и Барселоной и начало седьмого этапа с финишем в Андорре.

Материалы по теме
Организаторы «Тур де Франс» показали маршрут с первым в истории финишем вне Парижа
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android