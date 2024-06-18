Гонка «Тур де Франс» — 2026 начнётся в Барселоне (Испания). Об этом сообщают организаторы велогонки.

«Мы делаем великое объявление, это великий день для Барселоны, для спорта и велоспорта, и я уверен, что для всех жителей города в целом. Я с гордостью сообщаю прекрасную новость: Барселона примет грандиозный старт «Тур де Франс» в 2026 году», — приводит слова мэра Барселоны Жауме Колбони Relevo.

Сообщается, что «Тур де Франс» — 2026 стартует в Барселоне 4 июля. Кроме того, на каталонской земле пройдут ещё два этапа — 5 и 6 июля.

Барселона уже принимала два этапа «Тур де Франс» в 2009 году. Это был последний раз, когда каталонская столица была связана с «Туром»: конец шестого этапа между Жироной и Барселоной и начало седьмого этапа с финишем в Андорре.