Клюева и Трифонова выиграли золото Игр БРИКС в синхронных прыжках в воду

Российские спортсменки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова выиграли соревнования в синхронных прыжках в воду на Играх БРИКС, обойдя более чем на 50 баллов обладателей серебряных медалей.

Победительницы набрали 305,40 балла. Второе место заняла команда Беларуси, в составе которой выступили Александра Альшаник и Алена Забродская (253,86 балла). Бронзовую медаль завоевали представительницы Бразилии Мария Моура и Анна Сантос – 241,56.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.