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«Я этот объём проделал». Далалоян — о тренировках перед Играми БРИКС

«Я этот объём проделал». Далалоян — о тренировках перед Играми БРИКС
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, что много тренировался перед многоборьем на Играх БРИКС.

— После выступления в многоборье Никита Нагорный признал, что уделял тренировкам не слишком много времени перед Играми БРИКС. Соответственно, физическая форма оставляла желать лучшего. Что можете сказать о себе в этом отношении?
— Могу сказать абсолютно точно, что выступления в многоборье требуют 100% подготовки и, соответственно, большого тренировочного объёма. Я этот объём проделал, поэтому спокойно выходил на помост, понимая, что пройти многоборье мне по силам.

— Что наиболее сильно расстроило?
— Финал на кольцах, — приводит слова Далалояна «RT на русском».

Ранее Артур Далалоян стал серебряным призёром в дисциплине с кольцами на Играх БРИКС. Он показал результат в 13,733 балла. Далалоян также успел завоевать серебряную медаль в индивидуальном многоборье, в вольных упражнениях он стал четвёртым, второе призовое место тогда забрал другой российский гимнаст Никита Нагорный.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Там принимают участие около 90 стран, несмотря на призыв Международного олимпийского комитета объявить бойкот мероприятию.

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