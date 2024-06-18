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Сборная Армении по художественной гимнастике снялась с Игр БРИКС из-за судьи

Сборная Армении по художественной гимнастике снялась с Игр БРИКС из-за судьи
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Армянская гимнастка Сильва Саргсян призналась, что сборная Армении по художественной гимнастике снялась с Игр БРИКС из-за того, что главным судьёй турнира был назначен представитель Азербайджана.

Изначально Саргсян объявила об отказе национальной команды от участия в турнире в своих социальных сетях.

«Дорогие друзья, болельщики и все, кто меня очень ждёт в Казани на Играх БРИКС. К большому сожалению, команда Армении снялась с соревнований, и я не буду принимать участие в турнире», — написала Саргсян в своём телеграм-канале.

Позднее Саргсян подтвердила «РИА Новости Спорт», что сборная Армении приняла решение сняться с турнира на Играх БРИКС из-за замены главного судьи на представителя Азербайджана.

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