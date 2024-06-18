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Россияне Лагно и Артемьев выиграли турнир по быстрым шахматам на Играх БРИКС

Россияне Лагно и Артемьев выиграли турнир по быстрым шахматам на Играх БРИКС
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Российские гроссмейстеры оказались сильнейшими на турнире по быстрым шахматам в рамках Игр БРИКС – 2024.

В женском разряде соревнований лучший результат продемонстрировала Екатерина Лагно. По итогам девяти туров она набрала 7,5 очка. Второе место заняла китаянка Сун Юйсинь (6,5), которая по дополнительным показателям обошла замкнувшую тройку призёров Валентину Гунину (6,5) из России.

У мужчин победу на Играх БРИКС одержал Владислав Артемьев (7,5 очка), который по дополнительным показателям обошёл белоруса Максима Царука (7,5) и представителя Китая Бай Цзиньши (7,5).

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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