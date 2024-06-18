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Видео: уроженку России возмутил отказ украинки пожать руку на ЧЕ по фехтованию

Видео: уроженку России возмутил отказ украинки пожать руку на ЧЕ по фехтованию
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Скандальным инцидентом ознаменовалась 1/32 финала соревнований шпажисток на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Базеле (Швейцария).

В одной из схваток сошлись украинка Елена Кривицкая и уроженка Владикавказа Майя Гучмазова, ныне представляющая сборную Грузии. Поединок завершился победой Кривицкой со счётом 15:9. По окончании встречи Гучмазова была готова пожать руку сопернице, однако украинка, которая сама является уроженкой России, проигнорировала её и удалилась.

Это вызвало бурную реакцию Гучмазовой. «#### (нецензурное выражение), почему они так себя ведут? Почему им можно всё? Они ######, что ли?» — заявила Майя, глядя в сторону своего тренера.

В это время рядом с Гучмазовой находился судья, который жестом просил её успокоиться. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента на ЧЕ по фехтованию.

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