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Уроженка России Гучмазова оценила скандальный инцидент с украинкой на ЧЕ по фехтованию

Уроженка России Гучмазова оценила скандальный инцидент с украинкой на ЧЕ по фехтованию
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Российская фехтовальщица Майя Гучмазова, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, прокомментировала скандальный инцидент на чемпионате Европы – 2024, участницей которого она стала.

Напомним, в 1/32 финала соревнований шпажисток Гучмазова встречалась с украинкой Еленой Кривицкой. Поединок завершился победой Кривицкой со счётом 15:9. По окончании встречи Гучмазова была готова пожать руку сопернице, однако украинка, которая сама является уроженкой России, проигнорировала её и удалилась. Это вызвало бурную эмоциональную реакцию Гучмазовой, однако судья турнира лишь попросил успокоиться спортсменку, не предприняв никаких действий.

«А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — приводит слова Гучмазовой RT.

Также Гучмазова призналась, что не ожидала подобного поведения от Кривицкой, поскольку давно знает её и поддерживала с ней нормальные отношения. По словам Майи, украинским спортсменам разрешили не пожимать руку другим участникам соревнований, однако тренер Кривицкой уже пообещал ей разобраться в ситуации.

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