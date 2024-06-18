Борцы вольного стиля принесли сборной России девять золотых медалей на Играх БРИКС

Сборная России по вольной борьбе продемонстрировала выдающееся выступление на текущих Играх БРИКС, которые проходят в Казани. Отечественные представители данного вида спорта завоевали на турнире сразу девять золотых медалей в разных весовых категориях.
Рамиз Гамзатов (до 57 кг);
Башир Магомедов (до 61 кг);
Абасгаджи Магомедов (до 65 кг);
Курбан Шираев (до 70 кг);
Анзор Закуев (до 74 кг);
Магомед Магомаев (до 79 кг);
Малик Шаваев (до 86 кг);
Алан Багаев (до 92 кг);
Шамиль Мусаев (до 125 кг).
Помимо этого, бронзовой награды в весовой категории до 97 кг удостоился Бады-Маадыр Самдан.
Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.