Сборная России по вольной борьбе продемонстрировала выдающееся выступление на текущих Играх БРИКС, которые проходят в Казани. Отечественные представители данного вида спорта завоевали на турнире сразу девять золотых медалей в разных весовых категориях.

Рамиз Гамзатов (до 57 кг);

Башир Магомедов (до 61 кг);

Абасгаджи Магомедов (до 65 кг);

Курбан Шираев (до 70 кг);

Анзор Закуев (до 74 кг);

Магомед Магомаев (до 79 кг);

Малик Шаваев (до 86 кг);

Алан Багаев (до 92 кг);

Шамиль Мусаев (до 125 кг).

Помимо этого, бронзовой награды в весовой категории до 97 кг удостоился Бады-Маадыр Самдан.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.