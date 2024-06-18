Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дисциплинарная комиссия Федерации фехтования Грузии обсуждает поведение Гучмазовой на ЧЕ

Дисциплинарная комиссия Федерации фехтования Грузии обсуждает поведение Гучмазовой на ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

В Федерации фехтования Грузии отреагировали на скандальный инцидент со шпажисткой Майей Гучмазовой, ранее представлявшей Россию, на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Базеле (Швейцария).

Напомним, в 1/32 финала соревнований шпажисток представительница Грузии Гучмазова встречалась с украинкой Еленой Кривицкой. Поединок завершился победой Кривицкой со счётом 15:9. По окончании встречи Гучмазова была готова пожать руку сопернице, однако украинка, которая сама является уроженкой России, проигнорировала её и удалилась. Это вызвало бурную эмоциональную реакцию Гучмазовой, однако судья турнира лишь попросил успокоиться спортсменку, не предприняв никаких действий. Гучмазова в своём возмущении использовала нецензурные выражения.

«Мы знаем об упомянутом факте. После окончания матча рефери не сделал предупреждения ни одной из сторон. Дисциплинарная комиссия федерации обсуждает поведение Майи Гучмазовой», — приводит слова представителя федерации «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Видео: уроженку России возмутил отказ украинки пожать руку на ЧЕ по фехтованию
Уроженка России Гучмазова оценила скандальный инцидент с украинкой на ЧЕ по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android