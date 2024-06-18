Дисциплинарная комиссия Федерации фехтования Грузии обсуждает поведение Гучмазовой на ЧЕ

В Федерации фехтования Грузии отреагировали на скандальный инцидент со шпажисткой Майей Гучмазовой, ранее представлявшей Россию, на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Базеле (Швейцария).

Напомним, в 1/32 финала соревнований шпажисток представительница Грузии Гучмазова встречалась с украинкой Еленой Кривицкой. Поединок завершился победой Кривицкой со счётом 15:9. По окончании встречи Гучмазова была готова пожать руку сопернице, однако украинка, которая сама является уроженкой России, проигнорировала её и удалилась. Это вызвало бурную эмоциональную реакцию Гучмазовой, однако судья турнира лишь попросил успокоиться спортсменку, не предприняв никаких действий. Гучмазова в своём возмущении использовала нецензурные выражения.

«Мы знаем об упомянутом факте. После окончания матча рефери не сделал предупреждения ни одной из сторон. Дисциплинарная комиссия федерации обсуждает поведение Майи Гучмазовой», — приводит слова представителя федерации «РИА Новости Спорт».