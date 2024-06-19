«Нам наплевать». Глава Федерации фехтования России — о скандале с Гучмазовой и украинкой

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на скандальный инцидент со шпажисткой Майей Гучмазовой, ранее представлявшей Россию, на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Базеле (Швейцария).

Напомним, в 1/32 финала соревнований шпажисток представительница Грузии Гучмазова встречалась с украинкой Еленой Кривицкой. Поединок завершился победой Кривицкой со счётом 15:9. По окончании встречи Гучмазова была готова пожать руку сопернице, но украинка, которая сама является уроженкой России, проигнорировала её и удалилась. Это вызвало бурную эмоциональную реакцию Гучмазовой, однако судья турнира лишь попросил успокоиться спортсменку, не предприняв никаких действий. Гучмазова в своём возмущении использовала нецензурные выражения.

«Скажу коротко: нам наплевать, что там происходит. Никакого отношения к Европейской конфедерации фехтования мы не имеем, поэтому глубоко до лампочки, как у них проходят эти чемпионаты. Что касается прошлогоднего прецедента с Харлан и Смирновой на чемпионате мира, то организаторы сами его придумали, пускай сами теперь и расхлёбывают. Но поскольку там все они безвольные и бесхребетные, думаю, ничем особым нынешняя ситуация не закончится», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».