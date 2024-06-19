По итогам 6-го дня Игр БРИКС Россия в 6 раз превзошла соперников по числу золотых медалей

В Казани завершился шестой день спортивных Игр БРИКС – 2024. По его итогам сборная России ещё сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачёта соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 262 медали, из которых 131 золотая.

Медальный зачёт спортивных Игр БРИКС. День шестой:

Россия – 131 золотая медаль + 80 серебряных медалей + 51 бронзовая медаль. Беларусь – 19 + 40 + 47. Китай – 17 + 12 + 9. Иран – 4 + 10 + 15. Узбекистан – 3 + 12 + 8. Бразилия – 2 + 3 + 10.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.