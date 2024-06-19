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Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине
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Американская пловчиха, двукратный серебряный призёр Олимпиады-2020 Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Это случилось во время квалификационного турнира к предстоящей летней Олимпиаде в Париже.

На соревнованиях, которые проходят в Индианаполисе, спортсменка проплыла дистанцию за 57,13 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, нежели у обладательницы предыдущего достижения из Австралии Кейли Маккеоун, которая в 2023 году проплыла 100 метров на спине за 57,33 секунды.

В копилке с олимпийскими наградами у Реган Смит также медали мировых первенств. Рекордсменка мира является трёхкратной чемпионкой мира. Две золотые награды были завоёваны во время ЧМ в Кванджу (Южная Корея, 2019), а третья — на турнире в Будапеште (Венгрия, 2022).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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