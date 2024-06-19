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В возрасте 93 лет умер легенда бейсбола Уилли Мейс

В возрасте 93 лет умер легенда бейсбола Уилли Мейс
Уилли Мейс
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Во вторник, 18 июня, не стало американского бейсболиста Уилли Мейса. Спортсмену было 93 года. Об утрате сообщила Главная лига бейсбола (МЛБ). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте лиги.

«Величайший гигант из всех и один из величайших бейсболистов всех времен. Вся бейсбольная лига сегодня в трауре. От побережья в Нью-Йорке и до побережья Сан-Франциско Уилли вдохновлял поколения игроков и болельщиков», — приводит слова комиссара МЛБ Роба Манфреда пресс-служба организации.

Сообщается, что в четверг, 20 июня, игра МЛБ на стадионе «Риквуд Филд» в Бирмингеме, штат Алабама, между «Джайентс» и «Кардиналами» должна была стать празднованием в честь Мейса. игравшего в том числе за американский профессиональный клуб «Сан-Франциско Джайентс».

За свою карьеру Уилли Мейс совершил 660 хоум-ранов, 12 раз становился обладателем награды «Голден Глоув». В 1999 году занял второе место в списке 100 величайших бейсболистов по версии журнала Sporting News. В 1979 году игрока включили в бейсбольный Зал славы.

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