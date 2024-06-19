В возрасте 93 лет умер легенда бейсбола Уилли Мейс

Во вторник, 18 июня, не стало американского бейсболиста Уилли Мейса. Спортсмену было 93 года. Об утрате сообщила Главная лига бейсбола (МЛБ). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте лиги.

«Величайший гигант из всех и один из величайших бейсболистов всех времен. Вся бейсбольная лига сегодня в трауре. От побережья в Нью-Йорке и до побережья Сан-Франциско Уилли вдохновлял поколения игроков и болельщиков», — приводит слова комиссара МЛБ Роба Манфреда пресс-служба организации.

Сообщается, что в четверг, 20 июня, игра МЛБ на стадионе «Риквуд Филд» в Бирмингеме, штат Алабама, между «Джайентс» и «Кардиналами» должна была стать празднованием в честь Мейса. игравшего в том числе за американский профессиональный клуб «Сан-Франциско Джайентс».

За свою карьеру Уилли Мейс совершил 660 хоум-ранов, 12 раз становился обладателем награды «Голден Глоув». В 1999 году занял второе место в списке 100 величайших бейсболистов по версии журнала Sporting News. В 1979 году игрока включили в бейсбольный Зал славы.