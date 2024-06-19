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Шубенков — о серебре Игр БРИКС: сильно проспал старт

Шубенков — о серебре Игр БРИКС: сильно проспал старт
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков дал оценку своему выступлению в финале соревнований на Играх БРИКС в Казани.

«Хорошо на самом деле пробежал, но старт сильно проспал. Точнее, не то чтобы проспал — там было так, что мы то дёргались, то не дёргались. Я думал, заново нас запустят, но что-то не стали этого делать. И поэтому в данной ситуации всё-таки можно сказать, что я старт проспал сильно — дал фору всем. Но догнал их прилично. Если бы так не слился вначале, то, конечно, вполне мог первое место занимать. Но в итоге стал вторым. Пока результат такой же, что на предыдущих соревнованиях, но бег несколько другой. В принципе, тенденцию негативную сломать… Хреново, но получается», — приводят слова спортсмена «Известия».

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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