Шубенков — о серебре Игр БРИКС: сильно проспал старт

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков дал оценку своему выступлению в финале соревнований на Играх БРИКС в Казани.

«Хорошо на самом деле пробежал, но старт сильно проспал. Точнее, не то чтобы проспал — там было так, что мы то дёргались, то не дёргались. Я думал, заново нас запустят, но что-то не стали этого делать. И поэтому в данной ситуации всё-таки можно сказать, что я старт проспал сильно — дал фору всем. Но догнал их прилично. Если бы так не слился вначале, то, конечно, вполне мог первое место занимать. Но в итоге стал вторым. Пока результат такой же, что на предыдущих соревнованиях, но бег несколько другой. В принципе, тенденцию негативную сломать… Хреново, но получается», — приводят слова спортсмена «Известия».

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.