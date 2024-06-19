Шубенков: несмотря на бан, у меня остаётся мотивация выступать

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что у него остаётся желание выходить на трек вопреки отстранению россиян с международной арены.

«Мотивация у меня остаётся. Нам для этого сделали классные соревнования, на которых можно проявлять себя. Плюс есть неплохие призовые. Поэтому всё в порядке. Даже со всеми своими травмами хочется и можется выступать. И даже иногда получается.

Понятно, что чисто спортивный уровень ниже, поскольку на Олимпийских играх и чемпионатах мира собираются лучшие спортсмены планеты. Но что нам, из-за этого теперь ничего не делать? Не организовывать соревнования и не участвовать в них? Не мы отказались от участия в международных соревнованиях — это уже к МОК и международным спортивным федерациям вопросы, почему они так с нами поступили. Так что спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это даёт нам возможность продолжать заниматься любимым делом», — приводят слова спортсмена «Известия».

На Играх БРИКС в беге на 110 м с/б Шубенков занял второе место.