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Шубенков рассказал, будет ли он выступать до Олимпийских игр 2028 года

Шубенков рассказал, будет ли он выступать до Олимпийских игр 2028 года
Сергей Шубенков
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры в новом олимпийском цикле. Спортсмен заявил, что планирует выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).

— Готовы ещё из принципа продолжать выступать, чтобы дождаться этого момента?

— Я посмотрю. Не знаю пока. Осталось не так много лет, когда я могу себе позволить потренироваться и повыступать на высоком уровне.

— Какой предельный возраст для себя обозначили?

— Ну я очень хочу до 38 продержаться. Но… Не знаю.

— Почему именно до 38?

— Ну потому что Олимпийские игры (улыбается).

— Значит, всё-таки рассчитываете поехать в Лос-Анджелес?

— Конечно!, — приводят слова спортсмена «Известия».

На Играх БРИКС в беге на 110 м с барьерами Шубенков стал серебряным призёром.

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