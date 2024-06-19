В лёгкой атлетике появится новая серия турниров по типу теннисного «Большого шлема». Сегодня, 19 июня, четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, американец Майкл Джонсон сделал релиз своего нового проекта легкоатлетической серии под названием Grand Slam Track. Об этом сообщает канал Medium Rare Athletics.

Турнир начнётся в апреле 2025 года. Планируется четыре крупных старта, как в теннисе. Два из них пройдут на территории США (Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Чикаго) и два — в международных городах.

В соревнованиях примут участие 48 спортсменов в статусе GST racer (участники) и 48 в статусе GST challenger. Отбираться они будут комитетом GST на основе рейтинга, показанных по сезону результатов и личных историй и противостояний.

Главное нововведение заключается в том, что соревнование идёт в комбинированных дисциплинах:

Короткий спринт: 100 и 200 метров

Короткие барьеры: 100 с/б и 110 с/б и 100 метров

Длинный спринт: 200 и 400 метров

Длинные барьеры: 400 с/б и 400 метров

Средний бег: 800 и 1500 метров

Длинный бег: 3000 и 5000 метров

Участвовать надо обязательно в обоих видах дисциплины.

Призовые:

1-е место – $ 100,000

2-е место – $ 50,000

3-е место – $ 30,000

4-е место – $ 25,000

5-е место – $ 20,000

6-е место – $ 15,000

7-е место – $ 12,500

8-е место – $ 10,000

Соревнования планируются в индивидуальных спонсорских комплектах, без номеров и бибов. Спонсоров призывают под GST создать специальные комплекты под каждого участника.

Первый подтверждённый участник — двукратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин-Леврон.